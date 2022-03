Vrijwilligers uit Leusden sluiten zich 48 uur lang op voor het goede doel: ‘Gooi geld in de brievenbus!’

Paarden­sprook­je in Soest: weesje Toffe Peer krijgt melk van merrie die blind veulen verloor

Een zielig paardensprookje met een happy end. Zo zou je de geboorte van het Friese hengstje Toffe Peer uit Soest met recht kunnen noemen. Zijn moeder Aukje overleed afgelopen week in de dierenkliniek, maar gelukkig was daar de merrie uit Melissant met een even sneu verhaal.

