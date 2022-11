Vroeger keek Machteld op het circuit naar haar vader, nu racen ze samen: ‘Kom op, je kan het heus wel’

FAMILIEPORTRET Vroeger liep het stroef tussen Jorrit en zijn vader, nu zijn ze elkaars vrienden: ‘Hij was best moeilijk’

Het was niet altijd even makkelijk tussen Peter en Jorrit, maar inmiddels kunnen ze zeggen dat ze meer zijn dan alleen vader en zoon: de twee zijn vrienden. ,,We hoeven niet met elkaar om te gaan, we hoeven gaan uitjes met elkaar te plannen, maar we doen het omdat we het willen”, zegt Jorrit. ,,Omdat we er zin in hebben en het leuk vinden om elkaar te zien.”

