Vrolijk lentenieuws: slechtvalken in Onze Lieve Vrouwentoren leggen eerste ei

Op de valreep toch nog vrijwilli­gers nodig voor stembu­reaus in Amersfoort

Gemeente Amersfoort is op het laatste moment alsnog op zoek naar vrijwilligers die maandag 1, dinsdag 15 of woensdag 16 maart voorzitter willen zijn op een van de stembureaus. Een aantal voorzitters is uitgevallen.

13 maart