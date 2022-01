Vrouw (18) was net haar ouders verloren en zag E. (57) als een vader, tot hij opeens zijn geslachtsdeel liet zien

Amersfoort­se huurders betalen opnieuw meer voor hun huis: prijzen stijgen er veel harder dan elders

Er lijkt geen eind te komen aan de stijging van de huren in Amersfoort. De afgelopen drie maanden kostte een vierkante meter huis gemiddeld 14,77 euro per maand, ruim 6 procent meer dan in het najaar van 2020. Dat is bijzonder: in de meeste andere steden stegen de prijzen lang niet zo hard.

18 januari