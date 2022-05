Vrouw (50) vecht voor haar leven na heftig ongeluk: ‘Mijn moeder kan niet vertellen wat er is gebeurd’

De dochter van de dinsdagochtend aangereden vrouw in Nijkerk zit vol vragen. Haar moeder (50) kwam in botsing met een scooterrijder, viel op haar hoofd en vecht momenteel voor haar leven. ,,We krijgen geen contact met haar en wij willen heel graag weten wat er precies is gebeurd.”

Alles wordt uit de kast getrokken om in kaart te brengen wat er dinsdagochtend om 07.45 uur op de Amersfoortseweg is gebeurd. Een getuigenoproep op social media is al honderden keren gedeeld, de familie bezocht meermaals de plek van het ongeluk én de situatie wordt nagebootst met playmobilpoppetjes.

,,Elk dingetje kan een puzzelstukje voor ons zijn", aldus Judith de Boo. ,,We zoeken foto's, willen getuigen spreken of camerabeelden zien. Wij hebben zoveel vragen, maar mijn moeder is niet bij kennis. Nu kunnen we het niet laten loslaten, want ik wil antwoorden hebben over wat er precies is gebeurd.”

Gelanceerd

De 50-jarige reed dinsdag 17 mei in de vroege ochtend op de Amersfoortseweg richting een school in Nijkerkerveen, toen zij in botsing kwam met een 44-jarige scootterrijder uit Amersfoort. Hierbij werd de vrouw gelanceerd en kwam hard op haar hoofd terecht.

Quote Hoe en óf ze wakker wordt, is onduide­lijk. Bij een wonder hersteld ze volledig, maar het meest slechte scenario is ook mogelijk...” Judith de Boo, Dochter van aangereden vrouw uit Nijkerk

De traumahelikopter werd ingevlogen en het slachtoffer moest met spoed naar het UMC Utrecht. ,,Doordat ze een bloeding in haar hoofd had, is haar schedel opengemaakt. Ook was haar kaak gebroken. Hoe en óf ze wakker wordt, is onduidelijk. Bij een wonder hersteld ze volledig, maar het meest slechte scenario is ook mogelijk...”

Er valt een stilte bij Judith, die alleen daarom al antwoorden op haar vragen wil. ,,Niet om de politie voor de voeten te lopen, maar vooral voor onszelf. Nu weten ooggetuigen mogelijk nog wat er is gebeurd. Foto's, dashcam-beelden of herinneringen aan het incident? Meld het ons. Het is voor ons zó waardevol.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.