Vrouw gewond bij botsing in Amersfoort

Ingrijpen­de verande­ring voor autorij­ders: Amersfoort wil overal in de stad betaald parkeren invoeren

Amersfoort gaat het parkeerbeleid radicaal omgooien. In álle woonwijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen in Amersfoort moeten bewoners en bedrijven in de toekomst betalen voor een parkeervergunning. Ook bezoekers met een auto moeten overal in de stad de portemonnee trekken, als het aan het stadsbestuur ligt.