Vrouw gooit huisraad van balkon

Regio Amersfoort herdenkt oorlogs­slacht­of­fers, burgemees­ter loopt Stille Tocht

Na twee jaar afwezigheid vanwege corona is woensdagavond weer de Stille Tocht gelopen van Kamp Amersfoort naar begraafplaats Rusthof. In alle gemeenten in de regio zijn deze 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en vredesmissies daarna herdacht.

4 mei