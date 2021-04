Vrouw moest zwijgen over 550 kilo ‘betonverharder’ in haar flat: ‘Anders eindigen we met een kogel door onze kop’

Amersfoort­se slachtof­fers toeslagen­af­fai­re krijgen hulpge­sprek en schulden worden opgeschort

13 april Alle gedupeerden van de toeslagenaffaire in Amersfoort hebben inmiddels een brief ontvangen van de gemeente waarin persoonlijke hulp wordt aangeboden. Daarnaast worden hun openstaande vorderingen richting de belastingdienst of de gemeente opgeschort. Daarvan wordt later wel bekeken of die terecht waren of niet.