Vrouw raakt gewond na val van dam in Nijkerk

Zeist staat binnenkort vol met elektri­sche deelscoo­ters: ‘Lekker voor bijvoor­beeld een ritje naar Doorn’

19 september Arnout van Dijk (50) is een man met een missie: inwoners van Zeist zoveel mogelijk duurzaam laten rijden, mét een deelvoertuig. En dus is in Zeist na de elektrische deelbakfiets en de elektrische deelauto binnenkort de elektrische deelscooter te vinden. De komende tijd moet-ie opduiken op tientallen plekken.