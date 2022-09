Vrouw valt van e-bike in Soest, hulpdiensten komen massaal ter plaatse

Swim to fight Cancer gaat in de Eem niet door, organisa­tie op zoek naar nieuwe locatie

De tweede editie van Swim To Fight Cancer, die zondag 11 september plaatsvindt, kan niet, zoals was gepland, in de Eem worden gehouden. Ook de training die dinsdagmiddag zou plaatsvinden, is afgelast. Blauwalg, eendenkroos en e-coli gooien roet in het eten.

11:32