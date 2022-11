Vrouwen halen uit schaamte ‘s nachts tampons uit deze kastjes en dat móet anders, vindt Soraya (34)

Topstuk uit Paleis Soestdijk komt jarenlang in het militair museum in Soester­berg te hangen

Het in Nederland beroemde schilderij De Slag bij Quatre Bras (1818) uit Paleis Soestdijk komt langdurig te hangen in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het is geschilderd door Jan Willem Pieneman.

10 november