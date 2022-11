Vuurwerk door brievenbus verschroeit rouwkaart: ‘Daders beseffen niet wat ze aanrichten’

Amersfoort is de meest sportieve stad van Nederland, maar hoe lang nog? ‘Ze willen ons weg hebben’

Amersfoort is de meest sportieve stad van Nederland. Van de 25 grootste gemeenten in Nederland hebben ‘wij’ het aanbod en het onderhoud het beste op orde, zo blijkt uit onderzoek. Maar de vraag is hoe lang nog, nu het op de velden in en de zalen steeds meer piept en kraakt. ,,Ze willen ons gewoon weg hebben.”

21 november