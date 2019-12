Vuurwerkbom verwoest motorkap van auto in Nijkerk: duizenden euro’s schade

Het bedrijf heeft online aangifte gedaan, maar heeft tot dusver nog geen reactie van de politie ontvangen. ,,Ik verwacht er niet al te veel van. Daarom zijn we zelf onderzoek aan het doen. Ik heb bij bedrijven in de omgeving camerabeelden opgevraagd. Van een van die bedrijven hebben we beelden van een persoon met een hoodie, die vuurwerk neerlegt en daarna wegrent. Maar we zijn nog hard op zoek naar beelden waarmee we die persoon kunnen identificeren. Andere tips zijn ook van harte welkom.’’