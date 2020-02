VVD Nijkerk: ‘Kijk goed naar wat je gaat bouwen aan de Oude Barneveldseweg’

De ontwikkelingen op de Oude Barneveldseweg in Nijkerk houden de partijen in de Nijkerkse gemeenteraad flink bezig. Op het terrein moeten 125 woningen worden gebouwd. De VVD wil dat eerst goed gekeken wordt naar een nieuwe woonvisie waarin aangesloten wordt bij de lokale behoefte. Deze suggestie kan op veel bijval rekenen in de gemeenteraad.

Op het terrein zijn Nautilus Health Club, Kinderdagverblijf Prokino, Aeres en Stand Strong Selfdefence gevestigd. Niels Staal, raadslid voor de lokale VVD: ,,Er is een enorme woningbehoefte in de gemeente Nijkerk. Het terrein bij Nautilus is al langer in beeld als inbreidingslocatie. Er komt volgens het plan dat er nu ligt 35 procent aan sociale woningbouw. We moeten samen echter een nieuwe woonvisie vaststellen waarin we aansluiten bij de lokale behoefte. Daarmee kunnen we aan de voorkant de projectontwikkelaar duidelijkheid geven en sturing geven aan de plannen. Te vaak hebben we op de blauwe ogen bouwers geloofd dat het wel goed kwam. Nu hebben we de instrumenten in handen om te sturen op het woonprogramma.”

Mix

Staal ziet het liefste een mix van starters, senioren en kleine huishoudens een plek krijgen in het nieuwe gebied. ,,Als we kijken naar de wijk Paasbos en Strijland zijn er zoveel senioren die zitten te wachten op een kleiner huis in hun eigen omgeving. Door voor hen voldoende woongelegenheid te creëren kan er ook een gezonde doorstroming plaats vinden.”

Een ander punt dat belangrijk is bij de realisatie van de plannen is de ontsluiting van het verkeer op de Oude Barneveldseweg. Nu al is er zeker in het weekend en in de spits een ‘verkeersinfarct’ richting de sportvelden van Luxool en op de Oranjelaan bij het station.