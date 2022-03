Waar kun je stemmen in Baarn? Hier vind je alle stembureaus

Vrijwilli­gers uit Leusden sluiten zich 48 uur lang op voor het goede doel: ‘Gooi geld in de brievenbus!’

Na meerdere lockdowns jezelf 48 uur lang opsluiten. Gek? Niet voor vrijwilligers van cultuurpodium Fort33 in Leusden. Met de actie Forty8 Hours, zetten zij zichzelf een weekend lang achter slot en grendel. Dit om geld in te zamelen voor het goede doel. ,,Het luchtbedje ligt boven klaar, maar we verwachten amper te slapen.’’

11 maart