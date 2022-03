Waar kun je stemmen in Bunschoten-Spakenburg? Hier vind je alle stembureaus

Protestac­tie in Amersfoort tegen racisme op straat en in de gemeente­raad: ‘Zwarte piet doet mensen pijn’

Tégen racisme en fascisme, op straat en in de gemeenteraad. Onder die noemer organiseren Bij1 en enkele linkse actiegroepen dit weekend een protestmars in Amersfoort. Ze richten hun pijlen onder meer op Zwarte Piet is Zwart. De voorman van deze nieuwe lokale partij is niet erg onder de indruk van het protest. ,,Misschien loop ik óók wel mee. Ik ben ook tegen racisme.”

11 maart