Waarom er steeds meer verzet is tegen plannen voor windmolens in regio Amersfoort

In een jaar tijd is een flink aantal plannen voor windmolens en zonnevelden in de regio Amersfoort verdampt, blijkt uit een inventarisatie van het AD. Met name tegen hoge windturbines wordt vaak fel verzet gepleegd vanuit gemeenteraden en actiecomités.