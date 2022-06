Waarom hittewandelaars bijhouden hoe warm de stad voelt: ‘Aan deze fontein heb je bij hitte niks’

Superbespaarder Jeroen heeft spaarpot­jes voor alles: ‘Als ik zo doorga, kan ik over 10 jaar met pensioen’

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jeroen Zuurveld (40), die van big spender naar besparen ging.

11:29