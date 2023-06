Waarom is er zo weinig ruimte om te zwemmen in Amersfoort?

Knal in voortuin in Hol­landsestraat is hard vuurwerk, gegooid door drie jongens

De harde knal in een voortuin van de Hollandsestraat in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier kwam van hard vuurwerk. Dat bevestigt de politie. De melding werd zaterdag om kwart over vier gedaan. De politie heeft drie minderjarige daders in het vizier.