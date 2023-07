Waarom je nooit als omstanders een auto na een ongeluk weer op zijn wielen moet zetten

Auto raakt op zijn kant na botsing, waarna omstanders hem weer op wielen duwen: ‘Doe dat nooit’

Omstanders hebben vanochtend een auto, met de bestuurder er nog in, terug op zijn wielen geduwd nadat deze na een ongeluk op zijn kant raakte in Eemnes. Andere automobilisten belden 112, maar zagen het als noodzakelijk om in de tussentijd de auto weer op vier wielen te krijgen. De politie laat weten dat dit erg gevaarlijk kan zijn. ,,Doe dat nooit.”