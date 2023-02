Waarom werd huis aan de Verdistraat tot twee keer toe bestookt met vuurwerk?

Update Woning in Amersfoort­se straat voor tweede keer doelwit aanslag: explosief naar binnen gegooid

Bij een woning aan de Verdistraat in de Amersfoortse wijk Randenbroek is zaterdagochtend vroeg een explosief naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De woning was eerder dit jaar ook doelwit van een vuurwerkbom.