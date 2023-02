Waarom zitten er walvissen op deze huizen in Vathorst?

indebuurt.nlTijdens een wandeling door Vathorst stuit je misschien wel op dit viertal huizen. Elk van de huizen heeft een beeldje van een walvis op de nok. Wie zich in kunst verdiept, ontdekt dat er altijd een betekenis zit achter dit soort objecten. Dat hebben we al eens bewezen met de blauwe paspop met een gewei in Nieuwland. Daarom vroegen we ons af, wat hebben deze walvissen voor betekenis?

De vier huizen staan aan de Durgerdamhaven, iets wat mogelijk onze eerste hint kan zijn. Durgerdam is een dorp in Amsterdam-Noord en staat bekend als vissersdorp. Toch verklaart dat nog niet waar de vier walvissen vandaan komen. We namen contact op met de gemeente van Durgerdam, die ons haarfijn vertelde dat Durgerdam geen verhalen heeft over walvissen.

Lees verder onder de Instagrampost >

View this post on Instagram A post shared by Indebuurt Amersfoort (@indebuurtamersfoort) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verderop zoeken

We vroegen het op Instagram, om te kijken of iemand het antwoord wist. Een van de suggesties die we zagen, was die van gebruiker Marlies_Elmo. Zij schreef: “Als het bij de Baak van Zierikzee zou zijn, zou het logisch zijn. Daar zijn walvissen gespot. Bij Zierikzee dan, niet in Vathorst 😉.”

Zo kwamen we op het idee om het iets verderop te zoeken. De Durgerdamhaven kijkt uit over de Laak. Aan de andere kant van de Laak, ligt de Terschellingkade. Vernoemd naar Terschelling. Dat is een eiland dat wél bekend staat om de jacht op walvissen. De huizen die hier worden gebouwd, kijken straks uit op deze huizen met walvissen erop. Bewoners kunnen vanuit hun raam dan walvissen spotten.

De tekst loopt door onder de afbeelding >

Volledig scherm Foto: Melt Pels / indebuurt Amersfoort

Ontwikkelbedrijf Vathorst

Om ons vermoeden te bevestigen namen we contact op met Trudy de Mooy, een medewerker van ontwikkelbedrijf Vathorst. “Door heel de Buurtsdijk zitten vissen verstopt. Op de bruggen zie je ze terugkomen, op sommige gevels vind je zeepaardjes. Dat komt omdat de wijk in het teken staat van wonen aan het water. De walvissen zijn toegevoegd omdat de ontwikkelaar het leuk vond om extra vissen toe te voegen”, aldus Trudy.

Mysterie opgelost!

We moeten toegeven, dit is een beetje een anticlimax, normaal gesproken hebben de kunstwerken in Amersfoort een diepere betekenis. Misschien moeten we onze Terschellingtheorie dan toch maar aanhouden in dit geval?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amersfoort. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!