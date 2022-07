Waarschuwing voor populaire griezelknuffels: ‘Kunnen jonge kinderen wakker van liggen’

Huggy Wuggy, een knuffel die zijn tanden bloot grijnst, is razend populair onder basisscholieren, maar eigenlijk niet geschikt voor kinderen onder de 12. Een basisschool in Leusden waarschuwde ouders vlak voor de vakantie nog voor de rage. En blijkt niet de enige.

Het is niet zozeer de knuffel zelf die eng is − al is de ene variant griezeliger dan de andere. Het zijn vooral sommige filmpjes waarin de knuffel een hoofdrol speelt die de stuipen op het lijf kunnen jagen. Kinderen en jongeren maken en delen die filmpjes via platforms als TikTok.

De knuffel Huggy Wuggy is een personage in het populaire online horrorspel Poppy Playtime, waarin de speler moet overleven in een speelgoedfabriek met ‘kwaadaardig’ speelgoed. Huggy Wuggy achtervolgt de speler en knuffelt hem ‘dood’.

Het spel zelf is volgens een basisschool in Leusden geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. De knuffels zijn echter ook populair onder jongere kinderen. Doordat fans zelf enge filmpjes opnemen, kan het zijn dat jongere kinderen die onder ogen krijgen en angstig worden.

Fluisteren

Volgens de school zijn er in het buitenland al gevallen gemeld van kinderen die Huggy Wuggy naspelen, elkaar hardhandig knuffelen en enge dingen in elkaars oor fluisteren. In Nederland zijn daar overigens nog geen meldingen over geweest, stelt Bureau Jeugd & Media. Desondanks waarschuwt ook het bureau voor het figuur, met name voor de filmpjes waarin hij te zien is.

Ook scholen in andere delen van het land waarschuwen voor de effecten van ‘Huggy’ op (te) jonge kinderen. De Leusdense basisschool heeft overigens geen bezwaar tegen het spel, mits de spelers 12 jaar en ouder zijn. ‘Voor die groep kan het een leuk en uitdagend spel zijn om te spelen. Is je kind jonger? Pas dan op, want zij kunnen behoorlijk schrikken van Huggy. Zij maken lastiger onderscheid tussen echt en nep en kunnen nachten wakker liggen van het enge figuur.’

