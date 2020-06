Wanhopige Nijkerker die stadhuis binnenreed, krijgt celstraf en moet 64.000 euro schade vergoeden

Harnas van Karel van Gelre gaat uit logeren in het Nationaal Militair Museum in Soester­berg

Het gerestaureerde harnas van Karel van Egmond, hertog van Gelre, is vanaf morgen een half jaar lang te zien in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg. Het pronkstuk van de Arnhemse Eusebiuskerk staat in het tijdelijke onderkomen in een vitrine.