Wanneer grijp je daadwerkelijk in als je een niet-pluisgevoel hebt?

column‘Ik had al het gevoel dat er iets niet helemaal in orde was aan het einde van de lange oprijlaan’’, vertelde een man die al jaren naast de boerderij in het Drentse Ruinerwold woonde. Dat er in een geïsoleerde ruimte bij de boerderij al negen jaar een man leefde met zes volwassen kinderen, dat had hij natuurlijk nooit kunnen bedenken. ,,Hij zal wel iets met drugs doen’’, dacht de buurman. En daar stopte zijn bemoeienis met zijn buren.