Waren het seconden? Of wurgde Nieuwlander (26) zijn vriendin minuten lang met dood tot gevolg?

Duurzaam kerstshop­pen? Dat kan zondag bij deze winter­markt: ‘We leven in een weggooi­maat­schap­pij’

Duurzame spullen kopen van gerecycled materiaal? Dat kan tijdens de Duurzame Wintermarkt, komende zondag in Huis Miereveld in het Leusderkwartier. ,,We verkopen producten met een verhaal, die niet direct in de prullenbak belanden’’, zegt Imke van de Venne, die de wintermarkt organiseert.

12:10