Wasmachine vat vlam in woning aan Ariaweg in Amersfoort

vakantieoorden Trein en natuur maakten van Baarn een villadorp: in de 19e eeuw kwamen rijken stedelin­gen hier al op vakantie

In de loop van de vorige eeuw leerde de Nederlander iets nieuws: met vakantie gaan. De vakanties waren aanvankelijk kort en dicht bij huis. Het vijfde en laatste deel van een serie over vakantieoorden: Baarn, waar al in de negentiende eeuw de rijke stedeling op vakantie ging.