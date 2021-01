Wat is de impact van corona op de mentale gezondheid? Koningin Máxima praat erover met hulpverleners

Vahstal voert druk op gemeente Amersfoort verder op: ‘schade loopt iedere dag met duizenden euro's op’

14:49 De kans dat de gemeentelijke fouten in de kwestie-Vahstal de Amersfoortse belastingbetaler daadwerkelijk tientallen miljoenen euro’s gaan kosten, wordt met de dag groter: in een brief aan de gemeenteraad noemt de goeddeels in het gelijk gestelde projectontwikkelaar voor het eerst zelf óók bedragen in die orde van grootte.