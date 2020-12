Wat nou 1 ton schuld en een onzekere toekomst: Rutger wordt piloot!

2020 was een rampjaar voor DierenPark Amersfoort: ‘De dood van Mike en Karibuna dragen we voor altijd met ons mee’

5 december Voor DierenPark Amersfoort gaat 2020 de boeken in als het meest bewogen jaar in het 72-jarig bestaan. Directeur Astrid Wassenaar staat stil bij de gevolgen van twee corona-lockdowns, een aangepaste openstelling en bij 3 november, de dag waarop twee ontsnapte chimpansees moesten worden gedood. ,,We hebben de draad weer opgepakt, maar het was zwaar en we zijn er nog niet.’’