Wat vind jij: moet Amersfoort nu éindelijk eens optreden tegen veroorzakers van houtrook?

Keistad treft zondag landskampi­oen Dynamo: ‘We zijn al de morele winnaar als we een set winnen’

In de aanloop naar de kwartfinale in de bekerstrijd tegen landskampioen Dynamo is Marcel Ruijterlinde, coach van de volleyballers van AVV Keistad, bescheiden in zijn voorspelling. „Wij zijn zondag al de morele winnaar als we een set winnen.”

4 februari