Wat vindt u: moet provincie Utrecht maatregelen nemen tegen de wolf of moeten we ermee leren leven?

Hond aan de lijn, vanwege de wolf? In Zeisterbos­sen lopen ze nog lekker los: ‘Heb wolf zelf nog niet gezien’

Hou je hond ook in losloopgebieden aan de lijn. Dat adviseert de provincie Utrecht na een toenemend aantal meldingen over een wolf in de regio Zeist en Soesterberg. Maar in het bos van landgoed Heidestein, halen veel hondenbaasjes hun schouders op. ,,Ik heb de wolf nog niet gezien. Als dat gebeurt, doe ik de riem misschien wel om bij mijn hond.”