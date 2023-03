Wat vindt u: opnieuw een poging doen voor winkels in koopgoot Amicitia of liever woningen creëren?

de kwestieGeen plek zó zieltogend in de Amersfoortse binnenstad, als Amicitia. Nagenoeg iedere zaak staat er leeg, elk initiatief om daar wat aan te veranderen is tot nu toe mislukt, maar nu gaat de eigenaar er tóch opnieuw winkels in zetten. Het plan om 40 tot 50 woningen te realiseren in ‘de koopgoot’ is daarmee in de prullenbak gekieperd. Goede zaak of niet?