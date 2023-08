Wat voor Peter en Erik begon als een fantasietje, wordt nu door de stad omarmd: ‘Blauwe bootje moet blijven’

Doek gevallen voor bluesfesti­val: ‘Gemeente en horeca hebben waarschijn­lijk liever Jantje Smit’

Het jaarlijkse bluesfestival Flirting With The Blues, dat gehouden werd in theater Flint, is gestopt. Tegenvallende bezoekersaantallen en sterk gestegen kosten noopten de organisatie de stekker uit het festival te trekken. De laatste editie vond op 22 oktober van vorig jaar plaats.