Wat ze in Soest kunnen, kunnen we in Amersfoort ook, denkt deze partij: kabelgoottegels in de stoep? Doen!

Privédetec­ti­ve Jacques (65) is er zeker van: hier zit de door de politie landelijk gezochte moordenaar Fatih

De man die in 2015 met messteken zijn ex-vrouw Victoria Retsjkina om het leven bracht, de 46-jarige Libiër Fatih Atiya, is in Hoevelaken gesignaleerd. Dat vermoedt Arnhemmer Jacques Smits. De privédetective en oud-politieman joeg destijds in overleg met de familie fanatiek op de moordenaar. ,,Hij gaat terug naar de plaats delict, op zoek naar zijn kinderen, daar ben ik van overtuigd.’’

7:00