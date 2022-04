Waterballet in appartementencomplex Barneveld, brandweer moet kruipruimte leegpompen

Foutje, bedankt: flitsbezor­ger Flink mag tóch in Amersfoort blijven (en krijgt in één klap het alleen­recht)

Nog even snel een zak borrelnootje laten bezorgen terwijl de winkels al gesloten zijn? Het blijft mogelijk, want de gemeente Amersfoort moet terugkomen op een eerder besluit. Waar andere flitsbezorgdiensten niet welkom zijn in de binnenstad, mag én kan Flink wel blijven zitten. En dat komt door een blunder op het stadhuis.

6 april