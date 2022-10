Waterpoloër hoort pas 4,5 jaar (!) na vermeende mishandeling zijn straf: ‘Dit is niet uit te leggen’

Column Met drie slipjes in haar hand hoorde Fien het levensver­haal van een voormalig lotgenoot

Met drie slipjes en de meest seksloze BH die ik ooit kocht, die wel mooi onder witte T-shirts kan, loop ik naar de kassa. Zaterdagmiddag, dus hartstikke druk in de Hunkemöller. ,,Oh, je hond, sorry!” zeg ik, terwijl ik struikel over de riem die ik even had gemist op de grond.

9 oktober