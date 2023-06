Waterschap stelt verbod in op water halen uit beken en sloten door aanhoudende droogte

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort (en omgeving)

Wat in 2001 begon als een uit de hand gelopen verjaardag van ene Willem Stapelbroek is nu al vele jaren een geliefd festival voor rock-, blues- en metalfans. Dat terwijl naamgever Willem al jaren niet meer in Nederland woont. Het begon met één podium, dat werden er al snel twee en tegenwoordig zijn het er drie. Die bieden genoeg variatie binnen de hardere muziekgenres. Zo is punk- en hiphopformatie Psychose te zien, die wat weg heeft van The Beastie Boys, maar dan inclusief drummer en gitarist. En de band Mindfool, die zich laat inspireren door de (voor dit festival relatief) tammere rockbands Foo Fighters en Queens of the Stone Age. Met als afsluiter op het hoofdpodium de deathmetalband Nephylim, winnaar van de prestigewedstrijd Wacken Metal Battle NL.