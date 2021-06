We mogen weer naar kantoor, maar hoe doen we dat? ‘Iedereen snakt er naar elkaar weer te zien’

Ga je binnenkort op vakantie en is je paspoort bijna verlopen? Dan heb je als Amersfoor­ter een probleem

16 juni Heb je vakantieplannen en een paspoort nodig? Check dan tijdig of het niet bijna verlopen is. De wachttijden bij burgerzaken in Amersfoort voor de aanvraag van een nieuw reisdocument zijn opgelopen tot een maand.