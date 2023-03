Week zonder vlees: hier in Amersfoort kun je lekker vegetarisch eten

indebuurt.nlEven geen vlees, of helemaal geen vlees? In Amersfoort zijn er genoeg plekken waar je lekker vegetarisch kunt eten. Van 6 tot en met 12 maart is het de nationale week zonder vlees. Wil je uit eten? Hieronder vind je een handig overzicht van restaurants in Amersfoort met een lekker vegetarisch aanbod!

Bindi Café

Bindi Café is de plek bij uitstek voor een ruime keuze aan veganistische gerechten. Ontbijt, lunch, avondeten, allemaal volledig plantaardig. Een kijkje op het menu: wraps, salades, soepen, burgers, tosti’s, broodjes, maaltijden… Meer dan genoeg keuze!

Sally’s Indonesian Kitchen

Wie is er niet dol op Indonesisch? Een klein stukje buiten de binnenstad vind je Sally’s Indonesian Kitchen. Er zijn meerdere vegetarische en veganistische opties, en ook het uitgebreide driegangenmenu komt in een veganistische versie. Lekker!

Habibi

Laat de oosterse sprookjes tot leven komen op je bord! Kies uit verschillende mezzes, en combineer eindeloos veel smaken samen. Oh, en vergeet niet te vragen om een lekker bijpassend wijntje.

SEM Sla en Meer

Een goedgevulde salade gaat er altijd wel in. Daarvoor ben je bij SEM aan het juiste adres! De groentebar aan de Kortegracht heeft een kaart vol vegetarische en veganistische opties. Denk aan een tempeh salade met avocado bijvoorbeeld.

Taste of India

De Indiase keuken staan erom bekend om super vegan-friendly te zijn. Daarom staat Taste of India ook in dit lijstje! Groente, noten, verse kruiden… Al meer dan vijftien jaar vind je Taste of India op de Hof. Heerlijk!

Wereldrestaurant Dara

Ook bij Dara kun je héérlijk eten. Vegetarische en veganistische gerechten vullen de reguliere kaart fantastisch aan. Bestel er zoveel als je wil!

Leerhotel het Klooster

Voor een kleine prijs, haal je bij Leerhotel het Klooster een heerlijk vegetarisch menu. Lunch of diner? Wat dacht je van een geroosterde bloemkool, een Hollandse groentesalade. Als dessert kun je kiezen voor een heerlijke Amersfoortse koektrommel, met allerlei lekkernijen gemaakt door de leerlingen van het Leerhotel.

