Wéér een doos Merci en de zoveelste mok: van juf Marga hoeft het écht niet

Aanslagple­gers nog op vrije voeten, maar woningen heropend: ‘Geen informatie dat er wél gevaar is’

De twee na explosies vergrendelde woningen in Amersfoort zijn weer vrijgegeven. De huizen aan de Liendertseweg en Vuursteenberg waren ruim anderhalve maand gesloten. Maar of het gevaar écht geweken is?