Weer een kameeltje geboren in DierenPark Amersfoort en ze heet Roxy

Volgens het dierenpark is het jonge kameeltje sterk en gezond. De pasgeborene kreeg de naam Roxy. Het kameeltje zou haar nieuwe verblijf al volop aan het verkennen zijn.

Volgens een dierenverzorger was het voor moeder Rosa even wennen, omdat dit haar eerst jong is. Maar haar moederinstinct zou al snel naar boven zijn gekomen. Volgens de verzorgers beschermt ze haar jong goed en laat ze het volop drinken.