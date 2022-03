Wéér ongeregeldheden rondom voetbalderby: ‘Supporters gooien bierflesjes met nitraten’

Nitraten

Hierbij werden nitraten - zwaar vuurwerk - in bierflesjes gestopt en bij één van de explosies raakte iemand gewond. ,,Ik kan er nog niets over zeggen”, laat Harry Pitlo, beveiligingscoördinator van Spakenburg weten. ,,Er is inderdaad wat gebeurd, maar wat precies? Dat moet blijken uit de politierapporten.”

Hoofdtrainer

Drooglegging

Het is al een tijdje geleden dat de derby werd gespeeld. Corona gooide roet in het eten, maar vanavond staan beide grootmachten dan toch tegenover elkaar. Opvallend hierbij is dat de gemeente Spakenburg niet heeft gekozen voor een drooglegging. Dit gebeurde bij voorgaande edities wel. Dit betekent dat er ‘gewoon’ gedronken mag worden in de horeca. Volgens een woordvoerder van de gemeente Bunschoten geldt er wel een verbod (vanaf 17.00 uur) voor het drank inschenken in glaswerk.

Kaartverkoop

Waar de derby normaal stijf uitverkocht is, zal dat vanavond niet het geval zijn. Een woordvoerder van IJsselmeervogels laat weten dat ze zo’n 5 á 6000 man naar de voetbalstrijd komen. ,,We hebben 8000 kaarten”, aldus Henk van de Groep. ,,Dat het niet uitverkocht is komt denk ik door het tijdstip. Het is een doordeweekse dag en om 20.00 uur ‘s avonds. We hopen écht dat de aanwezigen er een voetbalfeestje van maken, want het gaat de afgelopen dagen alleen maar over randzaken. Terecht ook, want wat er allemaal gebeurd is niet goed te praten.”