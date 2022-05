Wegens vogelgriep gesloten weide in Barneveld is weer open: ‘Geen dode of zieke vogels meer gezien’

De laatste uitbraak op een pluimveebedrijf in de Gelderse Vallei was op 2 mei, in Lunteren. Daar zijn in totaal negen uitbraken geweest, in Barneveld twee, in Voorthuizen en Terschuur elk een. In totaal zijn in de Gelderse Vallei dertig bedrijven preventief geruimd. Ongeveer 3,2 miljoen kippen zijn vergast.