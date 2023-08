Wegpiraat maakt het wel heel bont: scheurt met drie keer de toegestane snelheid door Amersfoort

LEZERSBRIEVEN AD-lezers over plassende ijsbeer en slecht passende brievenbus­pak­ket­jes

De plassende ijsbeer aan de Amersfoortse gracht, moet ’s nachts even zijn plas inhouden. Door klachten over nachtelijk kletterend geluid van buurtbewoners mag de ijsbeer nu alleen maar overdag en in de late avond een plasje doen. Genoeg voer voor lezers om te reageren.