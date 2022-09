Werk van de boer slecht voor de natuur? Onzin, vindt Gerard: ‘Zelfs onze heftruc stoot geen gassen uit’

In Amersfoort leidt het tot veel emotie, maar dit dorp heeft al meer dan 20 jaar windmolens: ‘Altijd kerst’

De komst van nieuwe windmolens leidt op veel plekken tot hoog oplopende emoties bij omwonenden. Maar hoe is het eigenlijk om vlakbij zo’n windmolenreus van zo’n 200 meter hoog te wonen? In het Utrechtse plaatsje Eemdijk kijken ze uit op de alsmaar groeiende windmolenparken in Zeewolde. ,,Ik zie liever bomen of koeien dan ronddraaiende wieken.’’

18 september