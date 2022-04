Werken in de horeca? Bij dit restaurant mag je zelf je salaris bepalen (maar dan moet je het wel waarmaken)

Het personeelstekort is zó nijpend dat potentiële medewerkers van restaurant Meydani in Nijkerk zelf de hoogte van hun salaris mogen bepalen. Al zijn daar wel grenzen aan, zegt eigenaar Tamim Haqparast. ,,Je kunt natuurlijk niet met nul ervaring dertig euro netto per uur vragen.’’

De hele horeca schreeuwt momenteel om personeel. Na de opeenvolgende lockdowns hebben veel kelners en koks hun heil elders gezocht. En alle etablissementen vissen in dezelfde vijfver.

Het mediterrane restaurant Meydani aan de Vetkamp, dat vorige maand de deuren opende, probeerde het onder meer via sociale media, maar dat leverde niets op. En via uitzendbureaus werden de bedragen hem te gortig, zegt eigenaar Tamim Haqparast. ,,Toen dacht ik: wat vinden jongeren nu interessant?’’

Quote Dan moet je het ook kunnen waarmaken en bijvoor­beeld weten hoe je glazen politoert Tamim Haqparast, Eigenaar Meydani

Zo kwam hij op het idee om sollicitanten niet alleen zelf hun salaris te laten bepalen, maar óók hun werkuren. ,,De eisen moeten in verhouding staan tot de ervaring. Iemand van 18 jaar die nog nooit in de horeca heeft gewerkt, kan geen tien tot twaalf euro per uur vragen.’’

Wat wél kan: de hoogste trede binnen een bepaalde schaal bedingen, waar je normaal gesproken niet voor in aanmerking zou komen. ,,Maar dan moet je het ook kunnen waarmaken en bijvoorbeeld weten hoe je glazen politoert.’’

Volledig scherm De nood is hoog, merkt ook restaurant Meydani in Nijkerk. © Privéfoto

Inmiddels heeft hij één Oekraïense vluchteling aangenomen. Die spreek echter nog niet de taal. Daarom zoekt Meydani nog twee of drie mensen voor in de bediening en een souschef. ,,In de keuken heb ik nu, oneerbiedig gezegd, tijdelijk een huisvrouw als hulp. Daar ben ik heel blij mee, maar zij kan niet zo snel paprika's of uien snijden als een kok.’’

Hoe moeilijk het is om geschikt personeel te vinden, blijkt uit wat Haqparast hoorde van een collega-ondernemer: ,,Die bood een salaris van 5.000 euro bruto per maand voor een kok. Dat is echt veel geld. Maar nul reacties.’’

