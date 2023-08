Wie Amersfoort zegt, zegt Scheerder: maar nu valt het doek voor familiebedrijf en drankenhandel

WIEG TOT GRAF Nel Tielen (1926-2023), de leukste oma van Nederland, ging dansend door het leven: 'Het helpt echt’

‘Vooral bij de tijd blijven’. Dat advies gaf Nel Tielen aan andere grootouders toen ze in 2017 door Radio 2 werd uitgeroepen tot de leukste oma van Nederland. Een titel die ze met trots droeg, zolang ze maar niet téveel in de schijnwerpers zou staan. Tielen overleed eind juli op 97-jarige leeftijd. Dit is haar levensverhaal.