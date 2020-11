Wie in Gelderland straks op de bus staat te wachten, hoeft niet meer te vrezen voor sigarettenrook

Busreizigers in Gelderland kunnen binnenkort rekenen op schone lucht, als ze bij de bushalte staan te wachten. Nieuwe, provincale regelgeving gaat ervoor zorgen roken bij bushaltes verboden wordt.

De rookvrije zones bij haltes voor stads- en streekbussen in Gelderland is het werk van de CDA-fractie in de Provinciale Staten. Mensen met luchtwegklachten kunnen hierdoor zonder hinder met de bus reizen.

Statenlid Hans van Ark vernam al langere tijd geluiden uit de samenleving, dat mensen zich gehinderd voelen bij het reizen met het OV. Het gaat dan vooral om mensen met luchtwegklachten. Zij hebben er last van wanneer medereizigers rokend bij de bushalte staan te wachten.

Hindernis

,,Sommige mensen vermijden zelfs het reizen met de bus, vanwege de rookoverlast. Is dat wat wij willen? Nee alle mensen moeten kunnen meedoen in het openbare leven. Wij zijn dan ook blij dat we deze hindernis weg kunnen nemen’’, aldus Van Ark.

Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg fractievoorzitter Gerhard Bos aan Gedeputeerde Staten om alle bushaltes van borden te voorzien, zodat duidelijk is dat het een rookvrije zone betreft. Gedeputeerde Staten zegde dit toe. Wanneer de eerste rookvrije bushalte in gebruik wordt genomen, is nog niet bekend.

