Wie is toch die vreemdganger? Arthur zoekt schrijver van brief uit 1878: ‘Hij schrijft dat-ie Dirk heet’

Welke Leusdenaar schreef toch de liefdesbrief naar zijn geheime minnares in 1878? Het is een vraag die Alkmaarder Arthur Winkelaar bezighoudt. Hij is sinds drie maanden in het bezit van de brief en is een zoektocht gestart. ,,Ik handel al tien jaar in antieke spullen, maar dit is wel mijn meest unieke exemplaar.”