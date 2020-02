Wie luistert er nog naar een lokale omroep?

Ben ik blij dat dat half gemeende grapje voor mij niet is uitgekomen. Ik ben nu vijf jaar regiojournalist. Een van de leukste banen die er is, maar de concurrentie is soms moordend. We vissen allemaal in dezelfde kleine vijver. Kijk bijvoorbeeld eens wat we hebben aan nieuwsaanbod in Amersfoort: AD Amersfoortse Courant, RTV Utrecht, De Stad Amersfoort, De Stadsbron.